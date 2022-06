Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une clé du résultat de ces élections législatives 2022, à Villiers-sur-Orge comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait cumulé 21,89% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,48% et 1,24% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 29,61% à Villiers-sur-Orge pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Villiers-sur-Orge ?

Les indicateurs nationaux des derniers jours s'appliqueront sans doute sur le résultat des législatives à Villiers-sur-Orge dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Or à Villiers-sur-Orge, Emmanuel Macron finissait à la première position de la dernière présidentielle avec 29,2% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,89%. On trouvait plus loin, avec 19,33%, Marine Le Pen et enfin, à 6,73%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de un peu moins de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et le leader de LFI à près de 22%.