19:35 - Que peut espérer le bloc des Insoumis pour ces législatives à Vivy ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 10,13% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Vivy le 10 avril dernier. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,35% et 1,25% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 13,73% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Vivy.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Vivy ? Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Vivy, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 37,22% des suffrages. A la suite, se hissait Emmanuel Macron à 31,57%, puis Jean-Luc Mélenchon à 10,13% et Valérie Pécresse à 4,99%. Le président-candidat arrivait à en revanche un peu moins de 28% des votes dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les dynamiques nationales des derniers jours chambouleront probablement cette donne et donc le résultat des législatives à Vivy au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé très près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne. Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - L'abstention reste le chiffre phare de ces législatives 2022 à Vivy L'une des grandes inconnues des législatives sera sans aucun doute l'abstention à Vivy. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 20,49% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,05% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne serait de nature à tempérer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Vivy (49680).

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Vivy lors des législatives ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. Pour rappel, au niveau national en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette localité, il faut observer les résultats des dernières élections. Au moment des législatives de 2017, le pourcentage de participation s'était élevé à 47,14% au premier tour au sein de Vivy. Le taux de participation était de 42,03% au second round.