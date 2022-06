Résultat des législatives à Vulaines-sur-Seine - Election 2022 (77870) [PUBLIE]

14/06/22 15:58

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Vulaines-sur-Seine. A l'occasion du premier round des législatives, les habitants de Vulaines-sur-Seine inscrits dans la 2ème circonscription de Seine-et-Marne ont jeté leur dévolu sur le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Frédéric Valletoux a effectivement raflé 32% des voix au niveau de la commune. Marie-Pierre Molina (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) décrochent dans l'ordre 20% et 17% des votes. L'abstention s'élève à 47% des citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de la 2ème circonscription de Seine-et-Marne découlera du comportement de vote des électeurs des 71 autres communes qui la composent.

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 33.0% des voix au premier tour à Vulaines-sur-Seine, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et le président de La France Insoumise avaient obtenu 19.2% et 17.6% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Vulaines-sur-Seine avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 63.6% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 36.4% des voix. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président des Français pourra-t-il s'appuyer sur cette commune pour remporter une majorité à l'Assemblée nationale ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Vulaines-sur-Seine ( Seine-et-Marne ) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains.