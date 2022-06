Résultat de la législative à Wambrechies : en direct

En direct

18:56 - Quel score pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Wambrechies ? Les votants de Wambrechies avaient concédé 14,58% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er round de l'élection présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,89% et 1,41% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement atteindre 21,88% à Wambrechies pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Wambrechies, des sondages aussi justes qu'en France ? L'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 39,3% des voix à Wambrechies, lors de la dernière élection présidentielle contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national avait enregistré 19,63% des voix contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,58% (contre 22%). Les tendances nationales des dernières heures modifieront probablement ces équilibres lors des législatives à Wambrechies dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Wambrechies ? L'abstention constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Wambrechies. Les appréhensions liées à un retour en force du covid-19 sont de nature à modifier les décisions que prendront les électeurs de Wambrechies. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,88% dans l'agglomération, à comparer avec une participation de 74,99% au premier tour, c'est-à-dire 6 376 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - L'abstention à Wambrechies peut-elle encore monter aux élections législatives 2022 ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Pendant les précédentes élections législatives, 8 056 inscrits sur les listes électorales de Wambrechies avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 50,12%), contre un taux de participation de 42,34% pour le round deux.