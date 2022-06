Résultat de la législative à Wittenheim : en direct

En direct

18:51 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de gauche à Wittenheim ? Dans les 12 bureaux de vote de Wittenheim, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait obtenu 24,93% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,44% et 1,5% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total probable de 28,87% pour la Nupes.

16:30 - À Wittenheim, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des derniers jours rejailliront certainement sur les législatives à Wittenheim dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or à Wittenheim, Marine Le Pen grimpait à la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 34,24% des voix au premier round, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,93%. On trouvait plus loin, avec 19,24%, Emmanuel Macron et enfin, à 7,54%, Éric Zemmour.

14:30 - Que retenir de la participation lors de la présidentielle à Wittenheim ? À Wittenheim, l'une des clés du scrutin législatif sera à n'en pas douter la participation. La guerre en Ukraine serait notamment susceptible de détourner les citoyens de Wittenheim des bureaux de vote. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 30,95% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 27,74% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Wittenheim aux législatives 2022 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. En 2017, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 65,12% au premier tour des votants de Wittenheim. L'abstention était de 59,73% pour le second round.