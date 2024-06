Résultat des législatives à Ychoux : l'élection 2024 en direct

12:08 - C'est l'heure de voter à Ychoux : les législatives débutent

L'un des facteurs déterminants de ces élections législatives 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Ychoux (40160). Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,41% au premier tour. Au second tour, 45,47% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Ychoux cette année ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 78,29% des électeurs dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 75,89% au second tour, ce qui représentait 1 385 personnes. Les études rapportent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ?