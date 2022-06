Résultat de la législative au Ban-Saint-Martin : en direct

12/06/22 11:25

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Ban-Saint-Martin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:25 - A quelle heure se terminent les législatives au Ban-Saint-Martin ? Les données de ces législatives au Ban-Saint-Martin sont limpides : la métropole ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un chiffre comparable à celui du reste du pays. Autre point clé: les électeurs ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se prononcer. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour contracter l'abstention.

Résultat des élections législatives 2022 au Ban-Saint-Martin

Les élections législatives 2022 auront lieu au Ban-Saint-Martin comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Abderrahemane Bouhenna Divers gauche Malou Kuntz Les Républicains Camal Kadri Ecologistes Jessy Fricheteau Divers gauche Esther Leick Nouvelle union populaire écologique et sociale Grégoire Laloux Rassemblement National Christèle Rousse Droite souverainiste Belkhir Belhaddad Ensemble ! (Majorité présidentielle) Didier Georget Divers extrême gauche Yoan Hadadi Divers gauche Rebecca Konarski Reconquête !

Législatives 2022 au Ban-Saint-Martin : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives au Ban-Saint-Martin (57) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 31,68% des suffrages au premier tour au Ban-Saint-Martin, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien député européen avaient obtenu 20,47% et 19,45% des votes. Le choix des habitants du Ban-Saint-Martin était resté inchangé au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (64,17% des voix), abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 35,83% des suffrages. Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?