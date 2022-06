En direct

20:09 - Quel verdict pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon au Bourgneuf-la-Forêt ? Dans l'unique bureau de vote du Bourgneuf-la-Forêt, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat LFI avait cumulé 14,36% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Les reports des votes écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,69% et 2,49% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 21,54% au Bourgneuf-la-Forêt pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 au Bourgneuf-la-Forêt ? Les indications nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives au Bourgneuf-la-Forêt au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. Or le président avait obtenu 32,4% des voix au Bourgneuf-la-Forêt, à l'issue de la dernière élection suprême contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen avait accumulé 31,51% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,36% (contre 22%).

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 au Bourgneuf-la-Forêt demeure l'abstention L'abstention constituera indéniablement l'une des clés des législatives au Bourgneuf-la-Forêt. L'inflation cumulée avec les préoccupations engendrées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine sont susceptibles de détourner les électeurs du Bourgneuf-la-Forêt (53410) des urnes. Pour le second tour de la dernière présidentielle, 74,86% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 73,64% au premier tour, soit 1 025 personnes. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - La participation va-t-elle encore descendre aux législatives 2022 au Bourgneuf-la-Forêt ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins précédents. Durant les législatives de 2017, le taux d'abstention s'était hissé à 56,18% au premier tour au niveau du Bourgneuf-la-Forêt, contre une abstention de 47,79% pour le deuxième tour.