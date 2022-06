Résultat de la législative au Carbet : 2e tour en direct

19/06/22 18:11

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 du Carbet sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député du Carbet. En direct 18:11 - Qu'ont fait les électeurs de gauche il y a 7 jours dans la localité ? La réserve de voix du côté de la gauche avant ces législatives au Carbet s'élevait à 57,9%. Soit la somme des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le ministère de l'Intérieur n'ayant pas étiqueté de candidat Nupes dans la circonscription, ces électeurs se sont très probablement portés, pour une partie d'entre eux, sur la nuance de gauche il y a une semaine et devraient adopter la même logique ce dimanche. 15:30 - Au Carbet, les candidats Régionaliste en tête Les candidats Régionaliste ont obtenu 58,67% des voix dimanche 12 juin pour le premier tour des élections législatives. Les candidats Divers gauche captent 34,41% des suffrages. Les candidats Rassemblement National obtiennent 3,81% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - L'abstention au Carbet peut-elle encore augmenter au 2ème tour des législatives 2022 ? L'étude des résultats des précédentes élections permet de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'élevait à 48,68% des votants de la commune. Le taux de participation était de 48,35% au premier tour, ce qui représentait 1524 personnes. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des législatives de 2017 ? La semaine dernière, 24,23% des personnes habilitées à participer à une élection au Carbet avaient pris part à l'élection. 10:30 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures pour ces législatives Les données de cette deuxième manche des élections législatives au Carbet sont limpides : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Les votants auront jusqu'à 18 heures pour gagner les urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour comprimer la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultats des législatives 2022 au Carbet - 2e tour

Le second tour des élections législatives au Carbet aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Martinique

Tête de liste Liste Marcellin Nadeau Régionaliste Justin Pamphile Régionaliste

Résultats des législatives 2022 au Carbet - 1er tour

Carte des votes du premier tour au Carbet

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Martinique

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Carbet Marcellin Nadeau (Ballotage) Régionaliste 27,56% 46,26% Justin Pamphile (Ballotage) Régionaliste 25,84% 12,41% Jean-Baptiste Joseph Rotsen Divers gauche 19,44% 10,16% Karine Varasse Divers gauche 13,21% 17,63% Barbara Jean-Elie Divers gauche 4,48% 5,50% Max Ferraty Rassemblement National 3,71% 3,81% Astrid Rodap Union des Démocrates et des Indépendants 1,98% 1,55% Chantal Saint-Olympe Divers gauche 1,32% 1,13% Marcel Sellaye Divers extrême gauche 0,96% 0,56% Cynthia Bellame Reconquête ! 0,76% 0,28% Gaétan Alex Dufeal Divers extrême gauche 0,73% 0,71% Participation au scrutin Circonscription Le Carbet Taux de participation 21,50% 24,23% Taux d'abstention 78,50% 75,77% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,85% 4,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,63% 2,76% Nombre de votants 17 212 761

Le résultat de l'élection législative au Carbet est tombé. Au Carbet, les 3141 habitants votant dans la 2ème circonscription de la Martinique ont choisi la candidature Régionaliste. Dans la commune, Marcellin Nadeau a rassemblé 46% des suffrages. Karine Varasse (Divers gauche) et Justin Pamphile (Régionaliste) reçoivent respectivement 18% et 12% des suffrages. Les citoyens des 16 autres communes de la 2ème circonscription de la Martinique voteront-ils comme ceux du Carbet ? La participation parmi les électeurs autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'établit à 24%, ce qui représente 761 votants.

Législatives 2022 au Carbet : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 51,65% des voix au premier tour au Carbet, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui était candidat à sa réélection et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 19,19% et 10,73% des voix. Avec l'éviction de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Marine Le Pen était, en dernier lieu, ressortie en tête du second tour en empochant 53,52% des suffrages face à Emmanuel Macron (46,48%). La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche remportera-t-elle la confiance des citoyens de cette ville comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera la conclusion des législatives au Carbet (972) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022.