Le résultat des élections législatives 2022 au Carbet est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Martinique

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 au Carbet a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la 2ème circonscription de la Martinique, 16 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Carbet Marcellin Nadeau Régionaliste 27,56% 46,26% Justin Pamphile Régionaliste 25,84% 12,41% Jean-Baptiste Joseph Rotsen Divers gauche 19,44% 10,16% Karine Varasse Divers gauche 13,21% 17,63% Barbara Jean-Elie Divers gauche 4,48% 5,50% Max Ferraty Rassemblement National 3,71% 3,81% Astrid Rodap Union des Démocrates et des Indépendants 1,98% 1,55% Chantal Saint-Olympe Divers gauche 1,32% 1,13% Marcel Sellaye Divers extrême gauche 0,96% 0,56% Cynthia Bellame Reconquête ! 0,76% 0,28% Gaétan Alex Dufeal Divers extrême gauche 0,73% 0,71% Participation au scrutin Circonscription Le Carbet Taux de participation 21,50% 24,23% Taux d'abstention 78,50% 75,77% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,85% 4,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,63% 2,76% Nombre de votants 17 212 761

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Carbet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:29 - Quel résultat au Carbet pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le dimanche 10 avril si l'élection présidentielle de 2022 s'était limitée au Carbet, le député de Marseille ayant obtenu 51,65% des suffrages dans la cité. Les conversions des votes écologistes et socialistes sont aussi à observer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,61% et 3,09% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer un total théorique de 57,35% au Carbet pour ce premier tour. 16:30 - Au Carbet, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? La dernière présidentielle, au Carbet, se terminait avec, en tête, Jean-Luc Mélenchon avec 51,65% des suffrages. En seconde position, arrivait Emmanuel Macron à 19,19%, puis Marine Le Pen à 10,73% et Valérie Pécresse à 4,2%. Le président-candidat se plaçait à en revanche 27,85% des électeurs à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI. Les indications nationales des dernières semaines boulverseront peut-être la situation et donc le résultat des législatives dans la cité. Pour rappel la majorité est tombée tout près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 au Carbet ? L'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif 2022 sera sans aucun doute le taux de participation au Carbet. Le conflit armé ukrainien ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale seraient notamment capables d'impacter la participation au Carbet. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 51,32% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes, contre une abstention de 51,65% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - L'abstention aux élections législatives 2022 au Carbet va-t-elle faire mieux qu'en 2017 ? Au cours des dernières années, les 3 546 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Lors des élections législatives de 2017, le taux de participation s'était hissé à 28,13% au premier tour des inscrits sur les listes électorales du Carbet, contre un taux de participation de 27,93% au second round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Les paramètres clés des élections législatives 2022 au Carbet Les éléments clés de ces législatives au Carbet sont simples : la commune ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice 11 candidats. Un niveau dans la moyenne du reste du pays. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour aller voter. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour diminuer l'abstention.

Législatives 2022 au Carbet : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 51,65% des voix au premier tour au Carbet, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui était candidat à sa réélection et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 19,19% et 10,73% des voix. Avec l'éviction de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Marine Le Pen était, en dernier lieu, ressortie en tête du second tour en empochant 53,52% des suffrages face à Emmanuel Macron (46,48%). La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche remportera-t-elle la confiance des citoyens de cette ville comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera la conclusion des législatives au Carbet (972) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022.