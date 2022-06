Résultat de la législative au Croisic : en direct

12/06/22 11:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Croisic sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:07 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures au Croisic pour ces législatives 2022 Les résultats des législatives 2022 au Croisic vont normalement être communiqués peu de temps après la fermeture des 4 bureaux de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on connaîtra assez rapidement qui des 12 candidats se qualifie au 2ème tour.

Résultat des élections législatives 2022 au Croisic

Les élections législatives 2022 auront lieu au Croisic comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Marie-France Belin Divers extrême gauche Jean-Yves Gontier Divers centre Alain Seillé Ecologistes Laurence Le Page Rassemblement National Donatienne Jossic Ecologistes Bertrand Plouvier Les Républicains Martine Aury Divers droite Laurent Gaudeau Reconquête ! Olivier Boutry Divers Gaël Bourdeau Droite souverainiste Sandrine Josso Ensemble ! (Majorité présidentielle) Veronique Mahé Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 au Croisic : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés au Croisic (44490) seront amenés à participer aux législatives comme tous les Français. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 35,8% des votes au premier tour au Croisic, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et celui qui endossa le costume du 3e homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 19,6% et 13,6% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés du Croisic avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 64,7% des votes, laissant par conséquent 35,3% des votes à Marine Le Pen. Le président français sera-t-il en mesure d'obtenir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a rassemblées dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?