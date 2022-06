En direct

19:58 - Que peut espérer la coalition de gauche pour ces législatives au Genest-Saint-Isle ? Dans les 2 bureaux de vote du Genest-Saint-Isle, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait atteint 15,86% des suffrages il y a deux mois. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,31% et 1,95% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 23,12% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives au Genest-Saint-Isle.

16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Le Genest-Saint-Isle ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines se répercuteront probablement au Genest-Saint-Isle dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Or au Genest-Saint-Isle, Emmanuel Macron figurait en première position de la dernière présidentielle avec 34,61% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 24,06%. On trouvait plus loin, avec 15,86%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,31%, Yannick Jadot.

14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives au Genest-Saint-Isle ? L'une des clés de ces élections législatives sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention au Genest-Saint-Isle. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses répercussions sur les prix des matières premières seraient susceptibles de modifier les choix que feront les citoyens du Genest-Saint-Isle. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 704 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 22,27% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 22,77% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - L'abstention au Genest-Saint-Isle peut-elle encore augmenter aux législatives ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers scrutins. Pendant les élections législatives de 2017, 1 574 électeurs du Genest-Saint-Isle s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 52,48%). Le taux de participation était de 45,11% au deuxième round.