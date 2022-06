Résultat de la législative au Gosier : en direct

12/06/22 18:58

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Gosier sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:58 - Quel résultat aux législatives du Gosier pour les Insoumis et leurs alliés ? Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le dimanche 10 avril dernier si le premier tour de la présidentielle s'était limitée au Gosier, le candidat insoumis ayant atteint 51,67% des suffrages dans la cité. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,92% et 1,52% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement viser 56,11% au Gosier pour ce premier tour. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un repère pour le résultat des législatives 2022 au Gosier ? Au Gosier, Jean-Luc Mélenchon grimpait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 51,67% des voix, devant Emmanuel Macron à 16,54%. Arrivaient ensuite, avec 15,76%, Marine Le Pen et enfin, à 3,64%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront probablement remettre en question ce décor au Gosier dimanche. Et pour rappel, le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. 14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats des élections législatives au Gosier La participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues du scrutin législatif au Gosier. Les jeunes montrent souvent une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour des législatives ? Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 47,3% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 47,95% au premier tour, soit 10 039 personnes. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Au Gosier, le score de la participation lors des élections législatives sera un élément décisif L'observation des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, lors des législatives, 19,0% des électeurs du Gosier avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 23,26% pour le tour deux. Les élections législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. 09:30 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures au Gosier 15 candidats ont voulu se faire élire dans l'unique circonscription du Gosier ce 12 juin, pour le 1er tour des législatives 2022. Un nombre de candidats assez haut comparé à celui du reste du pays. Et les 20938 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 23 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce 1er tour.

Résultat des élections législatives 2022 au Gosier

Les élections législatives 2022 auront lieu au Gosier comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Guadeloupe

Tête de liste Liste Dun Ferus Les Républicains Sonia Retour Union des Démocrates et des Indépendants Justine Benin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Pauline Couvin Ecologistes Ludovic Tolassy Régionaliste Michel Tola Divers gauche Christiane Delannay-Clara Droite souverainiste Michel Girdary-Ramssamy Rassemblement National Nancy Mathias Divers droite Paola Plantier Reconquête ! Christian Baptiste Divers gauche Aline Ceril Divers extrême gauche Gérald Bougrer Divers Steeve Rouyar-Cirederf Divers Michelle Maxo Ecologistes

Législatives 2022 au Gosier : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales du Gosier reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils seront appelés à contribuer à l'élection des députés français qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ? Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 52% des voix au premier tour au Gosier, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée et la finaliste malheureuse de la dernière élection avaient obtenu 17% et 16% des suffrages. Après la défaite de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Marine Le Pen avait remporté le second tour en décrochant 62% des voix face à Emmanuel Macron (38%). Les citoyens de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et plébisciteront-ils la coalition de partis politiques de gauche aux législatives ?