Résultat de la législative au Loroux-Bottereau : en direct

Quel candidat vont désigner les électeurs de gauche au Loroux-Bottereau ?

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des enjeux de ces élections législatives 2022, au Loroux-Bottereau comme dans le reste du pays. L'Insoumis avait enregistré 18,54% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à observer ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 7,37% et 2,65% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 10,02% à gauche, en plus du score de Mélenchon.