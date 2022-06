Résultat de la législative au Lorrain : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives au Lorrain dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:29

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Lorrain sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:29 - Quelques paramètres clés pour les législatives au Lorrain 11 candidats ont postulé dans la circonscription du Lorrain ce 12 juin 2022, pour le 1er round des élections législatives 2022. Un nombre de candidatures au niveau des autres circonscriptions. Les 6559 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 7 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de ce 1er tour de piste.

Résultat des élections législatives 2022 au Lorrain

Les élections législatives 2022 auront lieu au Lorrain comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Martinique

Tête de liste Liste Chantal Saint-Olympe Divers gauche Marcellin Nadeau Régionaliste Karine Varasse Divers gauche Max Ferraty Rassemblement National Astrid Rodap Union des Démocrates et des Indépendants Marcel Sellaye Divers extrême gauche Jean-Baptiste Joseph Rotsen Divers gauche Justin Pamphile Régionaliste Barbara Jean-Elie Divers gauche Gaétan Alex Dufeal Divers extrême gauche Cynthia Bellame Reconquête !

Législatives 2022 au Lorrain : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 47% des voix au premier tour au Lorrain, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 19% et 18% des voix. Le résultat national avait toutefois imposé aux administrés du Lorrain de jeter leur dévolu sur un nouveau favori pour le second tour. Marine Le Pen était, à la fin, arrivée en tête du second tour en rassemblant 66% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 34% des votes. La nouvelle coalition de partis de gauche remportera-t-elle la confiance des électeurs de cette ville comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout en France, les votants du Lorrain (Martinique) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022.