Résultat de la législative au Marigot : 2e tour en direct

La coalition de gauche pouvait espérer glaner 54,05% au Marigot avant le premier tour des législatives. Soit le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. La Nupes étant absente des débats (selon la classification du ministère) dans la circonscription, ce chiffre a immanquablement rejailli sur la gauche lors du premier tour des législatives il y a une semaine et devrait encore impacter le second tour aujourd'hui.

15:30 - Quel résultat pour le deuxième tour des élections au Marigot ?

Avec 68,01% des votes, les candidats Régionaliste se sont imposés au Marigot le 12 juin dernier lors du premier round des législatives. Les candidats Divers gauche et Rassemblement National les suivent avec respectivement 27,14% et 1,94% des votes. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges.