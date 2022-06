En direct

19:31 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives au Marigot ? Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour il y a deux mois si la dernière présidentielle s'était jouée au Marigot, le candidat insoumis ayant atteint 50,14% des suffrages dans la cité. Les transferts des votes socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,05% et 2,67% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 3,72% du côté des électeurs de gauche, sans compter le score de Mélenchon.

16:30 - Au Marigot, des sondages tout aussi convaincants ? Les dynamiques nationales des dernières semaines auront probablement un écho au Marigot. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité présidentielle a baissé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Au premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, au Marigot, Jean-Luc Mélenchon finissait à la première position avec 50,14% des voix, devant Emmanuel Macron à 19,16%. On trouvait plus loin Marine Le Pen, troisième à 16,11% et Valérie Pécresse à 4,96%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Au Marigot, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives ? L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 au Marigot. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple en mesure d'inciter les citoyens du Marigot (97225) à rester chez eux. Il y a deux mois, au deuxième tour de la présidentielle, 57,63% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 63,62% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Les chiffres de l'abstention lors des législatives, un élément clé au Marigot ? La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 au niveau national : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 3 205 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, lors des législatives, sur les 3 217 personnes en âge de voter au Marigot, 65,32% avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 75,6% au tour deux.