Résultat de la législative au Mée-sur-Seine : en direct

12/06/22 18:49

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives au Mée-sur-Seine, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait de nature à inciter les citoyens du Mée-sur-Seine à se désintéresser du scrutin. Au deuxième tour de la présidentielle, 38,54% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 30,59% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la tête du vote lors de la dernière élection au Mée-sur-Seine avec 39,91% des votes, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 20,97%, surclassant Marine Le Pen à 18,87% et Éric Zemmour à 4,96%. Les indications nationales des dernières semaines viendront probablement modifier la donne lors des législatives dans la ville. Pour rappel la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages avant la trêve. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%.

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était jouée au Mée-sur-Seine. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,02% et 1,64% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 44,57% au Mée-sur-Seine pour ce premier tour des législatives.

Pendant la présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 39,9% des voix au premier tour au Mée-sur-Seine, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 21,0% et 18,9% des voix. Les résultats nationaux avaient néanmoins contraint les administrés du Mée-sur-Seine à se trouver un nouveau champion pour le second tour. Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour grâce à 62,4% des voix face à Marine Le Pen (37,6%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune votera-t-elle pour un candidat de la gauche rassemblée aux législatives ? Quel candidat ou candidate les habitants du Mée-sur-Seine installeront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?