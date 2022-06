Résultat de la législative au Morne-Rouge : en direct

12/06/22 19:24

L'un des facteurs essentiels du scrutin législatif sera le taux d'abstention au Morne-Rouge. L'inflation pourrait entre autres de faire baisser la participation au Morne-Rouge. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 55,62% des électeurs de l'agglomération. L'abstention était de 59,08% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

Le chef de l'Etat avait obtenu 21,06% des voix au Morne-Rouge, au dernier rendez-vous présidentiel contre 27,85% en France. La candidate du Front national avait atteint 16,64% des suffrages contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 45,43% (contre 21,95%). Les mouvements nationaux des derniers jours changeront certainement cette donne et donc le résultat des législatives au Morne-Rouge au 1er tour. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était bornée au Morne-Rouge. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 1,47% et 3,07% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 4,54% du côté des électeurs de gauche (sans compter le vote Mélenchon).

Lors de la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 45,4% des votes au premier tour au Morne-Rouge, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le fondateur de La République En Marche et la finaliste défaite de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 21,1% et 16,6% des voix. Les résultats nationaux avaient toutefois poussé les électeurs du Morne-Rouge à jeter leur dévolu sur un autre champion pour le second tour. Marine Le Pen était, après la campagne d'entre-deux tours, ressortie en tête du second tour en décrochant 57,9% des voix face à Emmanuel Macron (42,1%). Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la gauche rassemblée aux législatives ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens votant au Morne-Rouge (97260) seront incités à contribuer aux élections législatives comme tous les Français.