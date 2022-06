Résultat de la législative au Tréport : en direct

12/06/22 11:24

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Tréport sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:24 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives au Tréport Bienvenue dans ce direct où nous tenterons de donner les clés de ce jour d'élections législatives au Tréport, jusqu'à ce que les résultats soient connus. Sont en lice 10 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de 1er tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 au Tréport

Les élections législatives 2022 auront lieu au Tréport comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Nathalie Spriet Ecologistes Patrice Martin Rassemblement National Sébastien Jumel Nouvelle union populaire écologique et sociale Lisa Broutté Ensemble ! (Majorité présidentielle) Florentin Arthus Ecologistes François Leduc Union des Démocrates et des Indépendants Renaud Théron Divers centre Claire Coppin Reconquête ! Robin Devogelaere Divers droite Michelle Petiteville Divers extrême gauche

Législatives 2022 au Tréport : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 36,63% des voix au premier tour au Tréport, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien 3e homme lors de la présidentielle de 2022 et celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande avaient obtenu 20,43% et 18,24% des voix. Le choix des votants du Tréport était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (62,45% des voix), abandonnant ainsi 37,55% des suffrages à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Quelle sera l'issue finale des législatives 2022 au Tréport ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022.