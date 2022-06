En direct

19:34 - Que vont choisir les supporters de gauche aux Bois d'Anjou ? Dans les 3 bureaux de vote des Bois d'Anjou, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives. Le député de Marseille avait atteint 15,2% des suffrages lors de cette première manche. Les transferts des votes socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,25% et 1,46% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc se fixer un total théorique de 20,91% aux Bois d'Anjou pour ces légilsatives.

16:30 - Aux Bois d'Anjou, des sondages tout aussi valables ? Emmanuel Macron avait glané la première position lors de la présidentielle en avril aux Bois d'Anjou avec 31,59% des votes, au 1er round. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 29,22%, devant Jean-Luc Mélenchon à 15,2% et Valérie Pécresse à 4,53%. Pourtant, en France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront probablement transformer ce paysage et donc le résultat des législatives aux Bois d'Anjou au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Il faut se rappeler que la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer à un cheveu de la Nupes dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives aux Bois d'Anjou ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera la participation aux Bois d'Anjou. La flambée des prix qui grève le budget des ménages combinée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple susceptibles d'impacter le pourcentage de participation aux Bois d'Anjou (49250). A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,19% dans la commune. Le taux d'abstention était de 23,84% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Aux Bois d'Anjou, le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives 2022 sera un élément fort Au cours des consultations politiques passées, les 2 687 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2017, à l'occasion des élections législatives, 1 880 inscrits sur les listes électorales des Bois d'Anjou avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 51,22%). Le taux de participation était de 47,66% au round deux. Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012.