Résultat de la législative aux Clayes-sous-Bois : en direct

12/06/22 18:51

Bienvenue dans ce live où nous suivrons les jalons de ce 1er volet des législatives aux Clayes-sous-Bois, jusqu'à ce que les résultats soient révélés. On compte 10 candidats dans la seule circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour se prononcer ce dimanche de premier tour dans les 14 bureaux de vote de la commune.

Aux Clayes-sous-Bois, le niveau d'abstention constituera indéniablement un facteur déterminant de ces législatives 2022. La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement détourner l'attention des citoyens des Clayes-sous-Bois du vote. Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 71,57% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 75,56% au premier tour, c'est-à-dire 8 667 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

Lors du dernier scrutin, aux Clayes-sous-Bois, Emmanuel Macron achevait la course en première position de la présidentielle avec 31,12% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,9%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 15,98% et Valérie Pécresse avec 7,37%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront certainement modifier ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche. Or la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%.

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les chiffres des Clayes-sous-Bois. Les reports des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,9% et 1,55% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 32,35% aux Clayes-sous-Bois pour ce premier tour des législatives.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens domiciliés aux Clayes-sous-Bois seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Pour quel prétendant voteront-ils ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 31% des suffrages au premier tour aux Clayes-sous-Bois, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et la finaliste défaite de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 26% et 16% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle des Clayes-sous-Bois grâce à 69% des votes, abandonnant par conséquent 31% des voix à Marine Le Pen. Le président récemment réélu sera-t-il à même de remporter une majorité de l'Assemblée au regard des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?