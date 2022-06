Résultat des législatives aux Molières - Election 2022 (91470) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 aux Molières

Le résultat des élections législatives 2022 aux Molières est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de l'Essonne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative aux Molières. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 1461 citoyens de la 4ème circonscription de l'Essonne et demeurant aux Molières. Marie-Pierre Rixain a recueilli 45% des voix. Elle coiffe au poteau Amadou Deme (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Alain Boutaleb (Rassemblement National) qui recueillent dans l'ordre 26% et 9% des voix. Les électeurs des 29 autres communes appartenant à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux des Molières ? La participation s'élève à 60% des habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune au niveau de la 4ème circonscription de l'Essonne.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Les Molières Marie-Pierre Rixain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,72% 45,34% Amadou Deme Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,49% 25,76% Alain Boutaleb Rassemblement National 15,90% 8,74% Jérémy Martin Les Républicains 10,26% 6,64% François La Selve Reconquête ! 5,44% 3,85% Iliane Polizzo Ecologistes 2,70% 3,73% Agathe Scache Divers centre 1,88% 1,52% Jean-Pierre Coquelet Divers 1,68% 1,17% Martin Loizillon Divers 1,12% 1,17% Juliette Plouin Divers extrême gauche 0,96% 0,70% Miriam Djabali Divers centre 0,54% 0,70% Dimitri Dumont Divers gauche 0,31% 0,70% Participation au scrutin Circonscription Les Molières Taux de participation 50,79% 60,03% Taux d'abstention 49,21% 39,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 1,82% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,34% Nombre de votants 50 132 877

Législatives 2022 aux Molières : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 aux Molières ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 42% des voix au premier tour aux Molières, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre du gouvernement Jospin et la candidate d'extrême droite avaient obtenu 16% et 10% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle des Molières grâce à 78% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 22% des votes. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président de la République pourra-t-il se fier à cette localité pour avoir une majorité à l'hémicycle ?