Résultat des législatives aux Vans : l'élection 2024 en direct

12:05 - Les législatives démarrent aux Vans : quel sera le taux d'abstention ?

L'observation des résultats des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Lors des européennes du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention s'élevait à 43,42% dans la commune des Vans, contre un taux d'abstention de 43,31% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,06% au premier tour et seulement 43,48% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.