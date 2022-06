Résultat de la législative aux Vans : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives aux Vans dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 10:55

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 des Vans sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:55 - A quelle heure ferment les bureaux de vote aux Vans ? Cela fait déjà quelques heures qu'on vote aux Vans et il n'est pas trop tard pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Résultat des élections législatives 2022 aux Vans

Les élections législatives 2022 auront lieu aux Vans comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste Alexandra Cauquil Ensemble ! (Majorité présidentielle) Florence Pallot Nouvelle union populaire écologique et sociale Anne Alirol Régionaliste Fabrice Brun Les Républicains Audrey Teillet Ecologistes Gonzague Silva Droite souverainiste Johan Verheij Rassemblement National Christophe Marchisio Divers extrême gauche Gérald Gandon Reconquête ! Laurent Ughetto Divers gauche

Législatives 2022 aux Vans : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 aux Vans ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville élira-t-elle un représentant de la coalition de partis politiques de gauche aux législatives ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 33,4% des votes au premier tour aux Vans, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel locataire de l'Elysée et l'ex-parlementaire européenne avaient obtenu 22,9% et 15,9% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été recalé, Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 63,4% des suffrages face à Marine Le Pen (36,7%).