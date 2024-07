Résultat des législatives 2024 à Montreux-Château (90130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Un électorat de gauche entre 16% et 18,67% à Montreux-Château pour ces législatives Le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections a marqué les esprits lors du premier tour des législatives, avec plus de 28% au niveau de l'Hexagone, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour ce dimanche. Le décompte de voix s'avère conséquent : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Montreux-Château, le binôme Front populaire a pour sa part glané 18,67% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 20,19% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 23 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Montreux-Château A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives sera très observé. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà glané 23 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est donc pas exclu, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN soit vainqueur à Montreux-Château ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat lors des législatives 2022 à Montreux-Château ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de ces élections législatives au niveau local, comme dans le reste de la France. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le RN pourrait cette fois remporter ce scrutin localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Montreux-Château, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 25,3% des votants étant convaincus par son binôme, contre 30,41% pour Ian Boucard (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 59,51%. Ian Boucard remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Carine Manck (Rassemblement National) déjà en avance avec 48,58% à Montreux-Château aux législatives Carine Manck (Rassemblement National) a enregistré 48,58% des suffrages à Montreux-Château le 30 juin, à l'occasion du 1er tour des élections législatives. Marie-Eve Belorgey (Nouveau Front populaire) et Ian Boucard (Les Républicains) suivaient en décrochant respectivement 18,67% et 17,25% des votants. Carine Manck était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Territoire de Belfort dans son ensemble, avec cette fois 39,73%, devant Ian Boucard avec 23,99% et Marie-Eve Belorgey avec 22,59%.

19:21 - Montreux-Château : importante participation aux législatives 2024 Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut également observer les résultats des scrutins électoraux passés. Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Montreux-Château était de 27,22%, en dessous de 14 points de celui des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, 41,59% des électeurs de Montreux-Château avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 49,88% pour les élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au deuxième tour à Montreux-Château ? Le niveau de participation est incontestablement un facteur important de ce scrutin législatif 2024. L'abstention s'élevait à 27,22% à Montreux-Château lors du 1er tour des législatives 2024. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 877 personnes en âge de voter au sein de la commune, 22,35% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,78% au second tour. En comparaison, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,16% au premier tour. Au second tour, 59,93% des citoyens ne se sont pas déplacés. La flambée des prix qui grève les finances des ménages cumulée avec les préoccupations engendrées par la situation géopolitique actuelle pourraient entre autres pousser les habitants de Montreux-Château à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Les défis socio-économiques de Montreux-Château et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la deuxième étape des élections législatives à Montreux-Château comme partout. Avec une population de 1 174 habitants répartis dans 595 logements, ce village présente une densité de 248 habitants par km². L'existence de 74 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (80,5%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 27,78% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 47,83% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 941,53 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Montreux-Château, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, se joignent aux défis français.