17:57 - Andernos-les-Bains aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

A mi-chemin des législatives, Andernos-les-Bains regorge de diversité et d'activités. Avec ses 12 472 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 598 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (59,45%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Avec 131 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 2,50%, Andernos-les-Bains est un exemple de son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 60,74% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 787,60 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Andernos-les-Bains montre l'attachement des habitants aux valeurs de la France.