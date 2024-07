Résultat des législatives 2024 à Audenge : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Audenge et législatives : démographie, économie et choix électoraux

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Audenge se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 9 371 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 670 entreprises, Audenge est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 26,61% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Audenge forme une communauté diversifiée, avec ses 179 résidents étrangers, soit 1,96% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,82% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 495,39 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Audenge manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.