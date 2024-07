Résultat des législatives 2024 au Teich : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le Teich : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Le Teich est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 9 004 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 721 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 2 630 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (79,59%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 169 personnes (1,92%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,8%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 28 863 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui au Teich participe à l'histoire de la France.