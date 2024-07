Résultat des législatives 2024 à Arcachon : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Élections à Arcachon : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Arcachon est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 11 259 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 820 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 790 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (29,1%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Arcachon accueille une communauté diversifiée, avec ses 251 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2610,99 € par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 16,28%, révélant une situation économique mitigée. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Arcachon participe à l'histoire du pays.