Résultat des législatives 2024 à la Teste-de-Buch : les premiers chiffres du 2e tour

À la Teste-de-Buch, l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024 est indéniablement le niveau d'abstention. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à la Teste-de-Buch était de 30,06%. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,05% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 24,1% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,32% au premier tour et 52,7% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à la Teste-de-Buch aujourd'hui ? Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à la Teste-de-Buch ?

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à la Teste-de-Buch

Quelle influence la population de la Teste-de-Buch exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? La pyramide démographique peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 12,36% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 12,49% de 75 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2331,0 euros par mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 11 254 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,46%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,29%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 26,46%, comme à la Teste-de-Buch, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.