Résultat des législatives 2024 à Mios : les premiers chiffres du 2e tour

À Mios, le taux de participation est indéniablement l'un des critères cruciaux des législatives 2024. Mios a atteint une participation de 71,93%, dimanche, pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,25% au premier tour et 43,84% au second tour. Au premier tour de la présidentielle, parmi les 8 124 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 81,46% étaient allés voter, contre une participation de 78,88% au deuxième tour, ce qui représentait 6 408 personnes. La nouvelle perception de la vie politique est notamment en mesure d'impacter la participation à Mios (33380).

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Mios

Dans la commune de Mios, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,09% et une densité de population de 65 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (89,19%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3 766 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,93%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,33%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Mios mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,06% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.