Résultat des législatives 2024 à Biganos : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Élections législatives à Biganos : impact de la démographie et de l'économie locale

En pleine campagne électorale législative, Biganos est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 11 095 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 945 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (13,23%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 217 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 3,14%, Biganos est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,18%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2268,73 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. En résumé, à Biganos, les préoccupations locales se mêlent aux défis français.