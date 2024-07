Résultat des législatives 2024 à Gujan-Mestras : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs déterminants des législatives est à n'en pas douter le taux d'abstention. Le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Gujan-Mestras était de 71,67%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,77% au premier tour et 48,46% au deuxième tour. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 78,78% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 76,82% au deuxième tour, c'est-à-dire 14 126 personnes. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur la vie des foyers français pourraient en effet pousser les habitants de Gujan-Mestras à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Démographie et politique à Gujan-Mestras, un lien étroit

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Gujan-Mestras est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 22 399 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 2 099 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 26% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 34,21% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. Avec 482 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 3,34%, Gujan-Mestras se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 12,82%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 718 euros par an. À Gujan-Mestras, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.