Résultat des législatives 2024 à Franois (25770) – 2e tour [PUBLIE]

La gauche plus haut à Franois par rapport à la Nupes Une autre interrogation de ces élections de 2024 est celle du résultat de la gauche après l'avènement du Front populaire pour ces élections législatives. L'ensemble a glané un peu plus de 28% des votes à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Franois, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 28,83% des votes dans la commune. Une hausse en comparaison des 25,44% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 41,29% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

Comment s'en est sorti le Rassemblement national à Franois aux dernières législatives ? Le résultat des législatives à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. La progression du RN se montre déjà solide à Franois entre le score de la formation nationaliste en 2022 (17,22%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (27,79%), de l'ordre de 10 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondages offrant au RN une progression de près de 130 à 160 sièges comparé aux législatives 2022 (89 sièges). Suffisamment pour annoncer un ancrage solide du parti dans la zone, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

Le résultat des macronistes synonyme de sauvetage ce dimanche Il s'agit dorénavant de savoir si la tendance au second tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou différente. Avec 34,05% à Franois, le binôme La République en Marche était également gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM (58,71% contre 41,29% pour LFI-PS-PC-EELV). Laurent Croizier conservait donc son avance sur place.

Les résultats avant le deuxième tour, un repère pour les législatives 2024 à Franois Le dimanche 30 juin, les citoyens de Franois ont placé en tête Laurent Croizier (Ensemble pour la République), à qui ils ont accordé 39,48% des suffrages. Un score qui lui a permis de passer devant Séverine Vezies (Front populaire) et Thomas Lutz (Rassemblement National) avec 28,83% et 27,79% des électeurs. C'est aussi Laurent Croizier qui achevait ce premier tour en pôle position dans la 1ère circonscription du Doubs dans son ensemble, avec cette fois 33,52%, devant Séverine Vezies avec 31,76% et Thomas Lutz avec 31,2%.

Participation aux législatives 2024 à Franois : une hausse par rapport au scrutin européen ? Au fil des précédentes élections, les 2 299 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. À Franois, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 a été de 27,85%, inférieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 42,54% des inscrits sur les listes électorales de Franois (25), à comparer avec un taux d'abstention de 45,7% lors des élections européennes de 2019. Pour information, à l'échelle du pays, l'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin.

À Franois, les chiffres de l'abstention au second tour seront un élément fort Ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des législatives à Franois, qu'en est-il de la participation ? Dans la commune, 72,15% des électeurs ont participé au premier tour des élections législatives 2024. Au second tour de l'élection présidentielle, 73,9% des personnes en âge de voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 77,77% au premier tour, soit 1 326 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,08% au premier tour et 46,35% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Franois ?

17:29 - Franois : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La démographie et le profil socio-économique de Franois contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,36%. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (11,01%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 806 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,73%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,02%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Franois mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,83% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.