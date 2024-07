Résultat des législatives 2024 à Belloy-en-France : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

21:12 - La Nupes a fait 42,77% au second tour il y a deux ans Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 23,57% des voix à Belloy-en-France. Un score à compléter néanmoins avec les 20% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 42,77% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 17 points à Belloy-en-France L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 17 points à Belloy-en-France entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Belloy-en-France ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:05 - Nadejda Remy (Rassemblement National) déjà en avance avec 45,86% à Belloy-en-France aux législatives Selon les enquêtes établies dès la fin du premier tour, l'extrême droite serait susceptible de rafler pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait rafler près de 200 sièges. Les candidats du bloc centriste maintiendraient entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Lors du 1er round de la législative dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Belloy-en-France ont placé en tête Nadejda Remy (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 45,86% des bulletins de vote. Ayda Hadizadeh (Union de la gauche) et Guillaume Vuilletet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 23,57% et 20,17% des votants dans la ville. C'est en revanche Ayda Hadizadeh qui s'imposait, dans l'ensemble de la 2ème circonscription du Val-d'Oise, avec cette fois 33,47% devant Nadejda Remy avec 30,21% et Guillaume Vuilletet avec 25,35%.

19:21 - Belloy-en-France : un autre éclairage sur la participation aux dernières élections L'analyse des résultats des scrutins électoraux précédents est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. À Belloy-en-France, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 a atteint 31,13%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 46,45% des personnes en capacité de voter à Belloy-en-France avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 49,96% il y a cinq ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,81% à midi et 45,26% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Belloy-en-France, les chiffres de l'abstention à l'occasion du second tour seront un élément important À Belloy-en-France, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. 31,13% des électeurs de Belloy-en-France ne sont pas allés voter lors du premier tour des législatives 2024. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 21,65% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 26,6% au deuxième tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,09% au premier tour et 58,43% au deuxième tour.

17:29 - Les enjeux locaux de Belloy-en-France : tour d'horizon démographique Comment la population de Belloy-en-France peut-elle impacter les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,38% et une densité de population de 228 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (90,94%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 618 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,57%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,06%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Belloy-en-France mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,07% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.