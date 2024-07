17:57 - Dombasle-sur-Meurthe et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Dombasle-sur-Meurthe foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 9 633 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 443 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (22,56%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les 141 résidents étrangers, représentant 1,45% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 43,25% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1177,69 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Dombasle-sur-Meurthe montre l'attachement des habitants aux ambitions françaises.