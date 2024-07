Résultat des législatives 2024 à Morlaix : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le poids démographique et économique de Morlaix aux élections législatives

Au cœur de la campagne électorale législative, Morlaix est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 14 903 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 207 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 3 569 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 29,13% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. La population étrangère de 555 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2092,09 € par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,23%, annonçant une situation économique mitigée. En conclusion, à Morlaix, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.