Résultat des législatives 2024 à Saint-Maurice-Montcouronne (91530) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - Que vont peser les supporters du Front populaire à Saint-Maurice-Montcouronne ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Nouveau Front populaire ce dimanche ou aller vers une autre candidature ? Le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 20,64% des votes à Saint-Maurice-Montcouronne. Une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+1 point).

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 22 points à Saint-Maurice-Montcouronne Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN ont atteint plus de 33% des suffrages aux législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 22 points sur place entre 2022 et 2024. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour favorable pour le clan macroniste la dernière fois Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être des chances de gagner. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Saint-Maurice-Montcouronne avait vu en revanche le binôme La République en Marche l'emporter avec 30,51%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 15,41%. Sur la commune de Saint-Maurice-Montcouronne, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera victorieuse à l'issue du second tour, avec 62,62% contre 37,38% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Saint-Maurice-Montcouronne ce dimanche ? Selon les projections des instituts de sondages publiées jusqu'à présent, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait susceptible de rafler moins de 250 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron sécuriseraient jusqu'à 120 députés. Il faudra bien évidemment prendre en compte les spécificités locales. Lors du premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Saint-Maurice-Montcouronne ont plébiscité Stefan Milosevic (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 37,02% des bulletins de vote. Alexis Izard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Steevy Gustave (Nouveau Front populaire) suivaient en recevant respectivement 35,53% et 20,64% des électeurs. Stefan Milosevic était aussi en tête dans la 3ème circonscription de l'Essonne dans son ensemble, avec cette fois 33,01%, devant Steevy Gustave avec 30,91% et Alexis Izard avec 29,9%.

19:21 - Saint-Maurice-Montcouronne : forte participation aux législatives 2024 En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette localité lors des précédents rendez-vous électoraux ? Le 1er round des élections législatives 2024 à Saint-Maurice-Montcouronne a connu un pourcentage d'abstention de 26,8%, plus bas que celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait effectivement à 42,65% des électeurs de Saint-Maurice-Montcouronne (91), à comparer avec une abstention de 43,15% lors des européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle atteignait 19,81% le midi et 45,26% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au 2e tour à Saint-Maurice-Montcouronne ? À Saint-Maurice-Montcouronne, le niveau d'abstention constitue à n'en pas douter un facteur déterminant de ces élections législatives 2024. La participation au premier tour des législatives 2024 à Saint-Maurice-Montcouronne était de 73,2%. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,34% au premier tour. Au second tour, 50,16% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Saint-Maurice-Montcouronne ? Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 280 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 80,94% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 79,77% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 021 personnes.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Maurice-Montcouronne Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Maurice-Montcouronne mettent en lumière des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 175 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 5,46%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,31%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,57%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,93%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (44,6%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Maurice-Montcouronne, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.