19:50 - À Agneaux, qui vont choisir les électeurs de gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est électoralement incertain. Il y a quelques jours aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 17,58% à Agneaux. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 28% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,91%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,39%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,53%). La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Agneaux, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 22,5% des votes dans la commune. Une percée à affiner enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 9 points grappillés en 5 ans par le RN à Agneaux Difficile de prédire ce qui va se passer après cette avalanche de scores. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été récupérés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On ne peut donc pas exclure que le RN finisse à près de 16% ou plus à Agneaux ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Agneaux fait exception lors des élections européennes En deux ans, cet équilibre politique a été annihilé, en France comme au niveau local. Même s'il y a des exceptions... Avec un résultat de 22,49% en effet, Jordan Bardella a été devancé à l'issue des élections européennes 2024 à Agneaux par Valérie Hayer avec 25,03% des votes exprimés.

14:32 - 41,48% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Agneaux C'est sans doute le choix du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Elément saillant : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans à Agneaux que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait rassemblé 15,72% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 41,48%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 16,22% et Marine Le Pen avec 15,72%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 25,27% contre 74,73%).

12:32 - Que peuvent enseigner les résultats des législatives 2022 pour Agneaux ? Analyser le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN ne convainquait pas dans la commune d'Agneaux en 2022, lors des élections du Parlement, avec 8,1% au premier tour, contre 40,98% pour Philippe Gosselin (Les Républicains), Agneaux faisant partie de la 1ère circonscription de la Manche. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Philippe Gosselin (Les Républicains) au sommet localement.

11:02 - Élections à Agneaux : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et la situation socio-économique d'Agneaux façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,61%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de familles propriétaires (63,46%) met en exergue l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (80,09%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 877 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,2%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,98%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Agneaux mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,6% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Abstention à Agneaux : quelles perspectives pour les élections législatives ? Ce 30 juin, lors des législatives à Agneaux (50180), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les efforts pour faire "barrage" au Rassemblement national seraient de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants d'Agneaux. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 21,32% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 21,45% au premier tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 44,39% au premier tour et seulement 45,7% au second tour. Quel député se substituera à Philippe Gosselin dans la 1ère circonscription de la Manche ?