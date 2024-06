Résultat des législatives à Allauch : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un potentiel de 16% à 18% pour le Nouveau Front populaire à Allauch La Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Front populaire ce dimanche ? Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 16,71% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment atteint 8,49% à Allauch pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 5,39% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,64% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,3% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, une somme de 18% cette fois.

18:42 - 13 points grattés en 5 ans par le RN à Allauch Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive à près de 42% voire plus à Allauch ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Allauch début juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Dans le détail, 5104 habitants d'Allauch passés par les isoloirs se sont en effet tournés vers le RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait 47,97% des voix devant Valérie Hayer à 11,12% et Raphaël Glucksmann à 8,49%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Allauch au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection suprême qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. Elément saillant : le RN avait affiché au premier tour un meilleur score aux législatives 2022 à Allauch que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait accumulé 32,56% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, crédités chacun de 23,5% et 14,55%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 56,87% contre 43,13%).

12:32 - Des élections législatives favorables pour le RN en 2022 Les législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le RN à Allauch. Dans la commune, qui votait pour la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est José Gonzalez qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 34,66%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 68,00%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 32,00%.

11:02 - Élections législatives à Allauch : un éclairage démographique Comment les électeurs d'Allauch peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? Dans la commune, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 29,23% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (16,86%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 8 826 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,71%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,86%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,58%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Allauch, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Allauch pour les législatives Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Allauch (13190), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,03% au premier tour et seulement 50,83% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Allauch cette année ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 20,46% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 20,63% au second tour. La flambée des prix qui alourdit le budget des foyers français pourrait en effet pousser les électeurs d'Allauch à s'intéresser plus fortement au scrutin.