19:49 - Les orphelins de la gauche unie font envie Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui s'avance en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Allonnes, le binôme Nupes avait en effet enregistré 17,04% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,88% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,07% pour Yannick Jadot, 2,4% pour Fabien Roussel et 0,87% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment cumulé 9,59% à Allonnes pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche estimer un score de 16% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (2,68%), de l'EELV Marie Toussaint (3,81%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,78%).

18:42 - Le RN a nettement séduit à Allonnes en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Allonnes entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 30% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la piqure de rappel du RN à Allonnes Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. 42,16% des votes se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Allonnes, face à Valérie Hayer à 16,19% et Raphaël Glucksmann à 9,59%. Le mouvement eurosceptique a glané ainsi pas moins de 409 votants d'Allonnes.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Allonnes lors de l'élection présidentielle La présidentielle est probablement la principale clé pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen s'était illustrée à Allonnes à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 34,05% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,7% et 11,88% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 7,41% des voix. Nouvelle déflagration de la patronne du RN au second tour face à Emmanuel Macron avec 50,45%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des dernières législatives à Allonnes Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Les législatives avaient donné un très gros résultat pour le Rassemblement national à Allonnes. C'est en effet Bernard Lahondès qui se classait en tête au premier tour avec 25,33% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Maine-et-Loire. Anne-Laure Blin (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 67,26%.

11:02 - Élections à Allonnes : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les habitants d'Allonnes peuvent-ils affecter les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 9,3% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux mesures sur le travail. Avec une densité de population de 83 hab par km² et 44,49% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (80,65%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 930 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,04%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (15,58%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Allonnes mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 39,78% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

09:32 - Participation à Allonnes : les leçons des précédentes élections Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Allonnes (49650), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 45,99% au premier tour. Au second tour, 44,86% des citoyens se sont déplacés. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 76,39% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 77,99% au second tour, ce qui représentait 1 566 personnes.