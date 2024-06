Résultat des législatives à Ambarès-et-Lagrave : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Ambarès-et-Lagrave scruté La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, devrait en rassembler une partie. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Ambarès-et-Lagrave, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 36,56% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 13,84% à Ambarès-et-Lagrave début juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 28% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'extrême droite a lourdement gagné du terrain à Ambarès-et-Lagrave Que peut-on conclure de l'ensemble de ces statistiques ? Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN termine pas loin des 40% voire plus à Ambarès-et-Lagrave ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Ambarès-et-Lagrave début juin ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Ambarès-et-Lagrave, avec 38,3%, soit 2007 voix dans la ville. Le RN a alors devancé Raphaël Glucksmann à 13,84% et Valérie Hayer à 10,65%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Ambarès-et-Lagrave au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Ambarès-et-Lagrave pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 28,93% des électeurs dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,22% et 23,08% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 6,14% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,84% contre 51,16%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Ambarès-et-Lagrave ? Le résultat des législatives au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Lors des dernières législatives à Ambarès-et-Lagrave, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 27,3% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 36,56% pour Alain David (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 60,40%. Alain David conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comment la composition démographique d'Ambarès-et-Lagrave façonne les résultats électoraux ? À Ambarès-et-Lagrave, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 13,05% et une densité de population de 641 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (11,78%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 4 877 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,09% et d'une population immigrée de 9,99% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Ambarès-et-Lagrave mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,2% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Ambarès-et-Lagrave (33440) ? L'un des facteurs forts de ces élections législatives sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Ambarès-et-Lagrave (33440). Les populations des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 10 882 personnes en âge de voter dans la commune, 70,98% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 74,24% au premier tour, ce qui représentait 8 079 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 44,46% au premier tour et seulement 40,55% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Ambarès-et-Lagrave pour les législatives 2024 ? Quel député détrônera Alain David dans la 4ème circonscription de la Gironde ?