19:47 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Ambon, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,44% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 18,11% à Ambon. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV et enfin celle du PCF le 9 juin. Autrement dit une somme de 30% sur place.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Ambon avant les législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN se montre déjà solide à Ambon entre le score de Jordan Bardella en 2019 (18,52%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (25,2%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une percée du RN aussi à Ambon le 9 juin dernier ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus que jamais indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite dirigée par Bardella qui s'est affichée en tête des élections européennes il y a trois semaines à Ambon, avec 25,2% des bulletins (256 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 20,96%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 18,11%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Ambon lors de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Ambon avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 19,14%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 38,14% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 17,87% et 4,86% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 33,68% contre 66,32%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le parti présidentiel il y a deux ans Le score du Rassemblement national sera une des clés pour cette élection du Parlement localement, comme au niveau national. Le RN n'a pas convaincu dans la commune d'Ambon il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 17,04% au premier tour, contre 33,12% pour Anne Le Hénanff (La République en Marche), Ambon votant pour la 1ère circonscription du Morbihan. Sur la commune d'Ambon, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national.

11:02 - Ambon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence la population d'Ambon exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,69% et une densité de population de 47 hab/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 386 euros par an montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 968 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,68%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,89%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 39,77%, comme à Ambon, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Ambon ? À Ambon (56190), l'une des grandes inconnues des législatives 2024 sera incontestablement l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 52,1% au premier tour et seulement 50,51% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Ambon ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 854 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,59% avaient participé à l'élection. La participation était de 79,34% au second tour, ce qui représentait 1 471 personnes. La perte de pouvoir d'achat serait capable d'impacter le taux de participation à Ambon.