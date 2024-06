Résultat des législatives à Ambres : l'élection 2024 en direct

Le score de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Le résultat de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Ambres, avec 31,79%, soit 165 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste a alors doublé Raphaël Glucksmann à 16,57% et Valérie Hayer à 11,75%.

C'est sans doute le choix du président de la République qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait servi un bel avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La candidate de l'ancien FN prenait les devants avec 24,25% au premier tour contre 24,25% pour Jean-Luc Mélenchon et 20,68% pour Emmanuel Macron sur le podium. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 7,67% des suffrages. Avec 47,34%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,66%.

11:02 - Le poids démographique et économique d'Ambres aux élections législatives

Quelle influence les habitants d'Ambres exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,07%. De plus, le taux de ménages propriétaires (86,4%) met en avant l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,62%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 510 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,67%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,27%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Ambres mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,46% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.