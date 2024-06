Résultat des législatives à Andelnans : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - 37,25% pour le RN à Andelnans le 9 juin dernier Le résultat de ce 30 juin fera sans doute écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, l'a emporté aux élections du Parlement européen à Andelnans. L'extrême droite attirait 37,25% des suffrages, soit 190 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 15,88% et Raphaël Glucksmann à 11,18%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Andelnans lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection présidentielle qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. La cité d'Andelnans avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel de 2022 puisque la cheffe du parti frontiste prenait les devants avec 27,73% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,42% et 14,79% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 9,71% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait ensuite au second round dans la ville avec 51,32%, devant Emmanuel Macron à 48,68%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel il y a deux ans Le RN ratait complètement la première marche à Andelnans en 2022, lors des élections législatives, avec 22,09% au premier tour, contre 24,65% pour Thiebaud Grudler (Ensemble !), Andelnans votant pour la 1ère circonscription du Territoire de Belfort. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Les enjeux locaux d'Andelnans : tour d'horizon démographique La composition démographique et socio-économique d'Andelnans définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des législatives. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 31,16% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,05%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 444 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,37%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (9,49%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Andelnans mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,96% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Quelle sera la participation aux élections législatives à Andelnans ? Au fil des dernières années, les 1 174 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, à l'occasion des européennes, sur les 844 inscrits sur les listes électorales à Andelnans, 63,27% avaient pris part à l'élection. La participation était de 49,7% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50% au premier tour et seulement 46,12% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.