Résultat des législatives à Andernos-les-Bains : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Andernos-les-Bains, qui va rafler le vote Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 18,69% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (14,91% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,45% pour Yannick Jadot, 2,04% pour Fabien Roussel et 1,8% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 17,8% à Andernos-les-Bains. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 2,76% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,27% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,7% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul de 24% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à Andernos-les-Bains Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont culminé à plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 8 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN soit pas loin des 20% ou plus à Andernos-les-Bains ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Andernos-les-Bains dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella le 9 juin Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 1820 électeurs d'Andernos-les-Bains ont en effet préféré la liste RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, a glané ainsi 26,45% des votes devant Valérie Hayer à 22,54% et Raphaël Glucksmann à 17,8%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Andernos-les-Bains lors de la dernière présidentielle L'élection du président de la République est certainement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Andernos-les-Bains avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 17,79%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 35,61% des suffrages. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,91% et 8,73% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 34% contre 66%.

12:32 - Quel score à Andernos-les-Bains pour le bloc présidentiel ce dimanche ? Le score obtenu par le RN sera la clé du scrutin pour cette élection au niveau local, comme dans le reste de la France. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune d'Andernos-les-Bains, grappillant 15,77% des votes sur place, contre 40,02% pour Sophie Panonacle (LREM). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Sophie Panonacle (Ensemble !) au sommet localement.

11:02 - Andernos-les-Bains : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Andernos-les-Bains montrent des tendances évidentes susceptibles de peser sur le résultat des législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 20% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 45,32% ont plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 897 euros/an montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 6 428 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,94%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,95%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 30,93%, comme à Andernos-les-Bains, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Andernos-les-Bains ? À Andernos-les-Bains, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,46% au premier tour. Au deuxième tour, 52,44% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Andernos-les-Bains ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 11 549 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 80,44% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 79,43% au deuxième tour, ce qui représentait 9 176 personnes.