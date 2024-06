Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN semble déjà forte à Andouillé entre le score de Jordan Bardella en 2019 (20,58%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (27,82%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN une progression de près de quinze points en comparaison de 2022 dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

Le résultat de ce dimanche 30 juin va sans doute s'approcher plus encore du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 242 habitants d'Andouillé passés par les urnes se sont en effet tournés vers le Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a convaincu ainsi 27,82% des suffrages face à Valérie Hayer à 20,57% et Raphaël Glucksmann à 12,99%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Andouillé au premier tour de la dernière présidentielle

C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,82% contre 31,84% pour Emmanuel Macron. Andouillé n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 19,39% et 5,97% des voix. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 37,36% contre 62,64%.