Résultat des législatives à Annœullin : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la Nupes à Annœullin ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Aux élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 12,1% à Annœullin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry (5,09%), l'EELV Marie Toussaint (3,95%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (2,17%) le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 22% sur place. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Annœullin, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré également 22,45% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a vivement séduit à Annœullin Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Annœullin entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 40% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 45,9% à Annœullin le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus que jamais logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, a dominé les européennes à Annœullin. Le bulletin attirait 45,9% des suffrages, contre Valérie Hayer à 13,81% et Raphaël Glucksmann à 12,1%.

14:32 - 32,36% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Annœullin L'élection du chef de l'Etat est certainement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. La cité d'Annœullin s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection suprême 2022 puisque la figure du parti d'extrême droite terminait avec 32,36% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 29,06% et 15,82% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 5,85% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,59% contre 51,41%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au Rassemblement national en 2022 Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera un point d'observation clé pour cette élection localement. Le RN tirait son épingle du jeu à Annœullin lors des élections du Parlement en 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription du Nord, c'est Victor Catteau qui arrivait en tête au premier tour avec 29,49%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 55,80%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,20%.

11:02 - Élections à Annœullin : l'impact des caractéristiques démographiques La démographie et la situation socio-économique d'Annœullin façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,17% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 1155 hab par km² et 44,87% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Un salaire moyen mensuel net de 2414,57 euros/mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 3 472 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,51%) révèle des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,58%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Annœullin mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 33,23% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Annœullin ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette agglomération ? Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, 49,92% des personnes aptes à voter à Annœullin s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 49,56% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,8% au premier tour et seulement 44,09% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Annœullin ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.