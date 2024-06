Résultat des législatives à Arcachon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Arcachon, qui va profiter des 10,08% de la Nupes ? L'autre incertitude qui enveloppe ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives en 2022, à Arcachon, le binôme Nupes avait en effet accumulé 10,08% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 12,61% à Arcachon. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 16% sur place.

18:42 - La progression foudroyante de l'extrême droite à Arcachon en 5 ans Que déduire de l'ensemble de ces scores ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Il n'est pas impossible que le RN termine à près de 20% à Arcachon ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Arcachon au début du mois ? Le résultat des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Arcachon. L'extrême droite séduisait 25,37% des suffrages, soit 1665 voix, contre Valérie Hayer à 24,6% et François-Xavier Bellamy à 15,23%.

14:32 - 39,69% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Arcachon C'est certainement l'élection présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 15,51% contre 39,69% pour Emmanuel Macron. Éric Zemmour et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 12,53% et 11,52% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 32,24% contre 67,76%.

12:32 - Quel résultat pour Ensemble ce dimanche soir à Arcachon ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella aux législatives2024 sera très commenté. Les élections législatives 2022 à Arcachon ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 12,86% dans la commune, qui votait pour la 8ème circonscription de la Gironde, alors que les candidats LREM rassembleront 41,86% des voix. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Arcachon et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Comment la population d'Arcachon peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 16,28% peut agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 1440 habitants/km² et 27,35% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de familles détenant au moins une voiture (29,1%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 6 018 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,65%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,39%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 61,84%, comme à Arcachon, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Quelle sera la participation aux législatives à Arcachon (33120) ? À Arcachon (33120), l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Les jeunes générations manifestent généralement un désintérêt pour les élections nationales, cette réalité peut-elle changer pour les législatives ? Pour le premier tour de la présidentielle, 23,68% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 24,87% au second tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,05% au premier tour. Au deuxième tour, 47,87% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel député détrônera Sophie Panonacle dans la 8ème circonscription de la Gironde ?